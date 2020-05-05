Видеоконференции с пушистыми альпака проводит ферма в Шотландии

Милое развлечение для сидящих на карантине британцев придумали в Шотландии. Местная ферма по разведению альпака устраивает видеоконференции в онлайн-сервисах. Так владельцы надеются удержать бизнес на плаву, развлечь не только людей, но и самих общительных животных. Поучаствовать в видеочате можно за 30 фунтов, в наибольшем восторге от общения с пушистыми альпака, конечно, дети.