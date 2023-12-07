Видеорегистратор зафиксировал, как лихач обгоняет грузовик и попадает в занос

Как может закончиться безответственная езда для других участников дорожного движения. Видеорегистратор зафиксировал момент, как некий лихач обгоняет грузовик и попадает в занос. При этом он таранит грузовик, шофер которого теряет управление над машиной и улетает в кювет. Но сам лихой "гонщик" удерживает свою машину и уезжает с места происшествия.