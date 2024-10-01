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Виктор Азаренок: Германия собственноручно нанесла удар по своему благополучию
Эксперты в Германии не только не рассчитывают на рост экономики в этом году, но и ожидают дальнейшее ее падение. Конкурентоспособность немецкой промышленности неуклонно снижается в условиях энергетической нестабильности.
Даже при самой грамотной государственной политике удержать позиции в такой ситуации невозможно. Таким мнением на "Первом информационном" поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Азаренок.
Стагнация экономики ФРГ приобретает устойчивый характер. Еще в 2022 году Германия отказалась от природного российского газа, и прошу заметить, дешевого газа. Тогда эксперты в области экономики, немецкие в том числе, заявляли о последствиях этого крайне неразумного решения. Но факт остается фактом: Германия отказалась от российских энергоносителей, а это ни много ни мало 45 % от общего импорта.
"Еще совсем недавно немецкие политики не без гордости заявляли: мы научились жить без российского газа. Да, они сегодня покупают газ в Норвегии, Нидерландах, Бельгии, где-то сократили собственные затраты. Но к чему это привело? Вдумайтесь: страна, в которой доля промышленности валовой добавленной стоимости составляет 26 % (а это выше, чем в любой другой стране "Большой семерки"), собственноручно нанесла удар по своему благополучию", - отметил эксперт.
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