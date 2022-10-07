Виктор Орбан: Европа медленно истекает кровью из-за антироссийских санкций

Европа медленно истекает кровью из-за антироссийских санкций - об этом заявил премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан отметил, что Евросоюз должен изменить ошибочную санкционную политику в адрес России. "Пока европейские государства сталкиваются с проблемами из-за антироссийских ограничений, Москва, наоборот, неплохо зарабатывает", - резюмировал политик.



Премьер Чехии, в свою очередь заявил, что не считает хорошим решением в борьбе с последствиями энергокризиса возможное ограничение на уровне ЕС цен только на российский газ.



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