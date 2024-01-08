Виктор Орбан может стать главой Евросовета

У Европы есть шанс на временное просветление. По информации издания "Политико", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать главой Европейского совета после ухода нынешнего руководителя. Шарль Мишель планирует занять место в Европейском парламенте. В случае если его изберут, а лидеры ЕС не смогут быстро согласовать преемника, пост на полгода будет за Орбаном, чья страна станет председателем в Совете ЕС с июля.