Виктор Орбан прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Очевидно, что большие мирные переговоры будут вестись крупными странами. Но сегодня ситуация такова, что диалога нет. И без диалога очень трудно понять, как мы можем двигаться к миру. Я думаю, что Европа должна держать компас мира и человечности, гуманного мышления, гуманной внешней политики.