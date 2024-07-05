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Виктор Орбан прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Предметом переговоров стал поиск путей урегулирования конфликта в Украине. Ранее премьер Венгрии посетил Киев, где, по всей видимости, также обсуждал детали мирного плана.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Очевидно, что большие мирные переговоры будут вестись крупными странами. Но сегодня ситуация такова, что диалога нет. И без диалога очень трудно понять, как мы можем двигаться к миру. Я думаю, что Европа должна держать компас мира и человечности, гуманного мышления, гуманной внешней политики.
Поездка вызвала панику среди еврочиновников.ШарльМишель, уходящий с постаглавы Евросовета, заявил, что председательство Венгрии в Совете ЕС "не дает ей права взаимодействовать с Россией от имени всего Евросоюза". Премьер Эстонии назвала Орбана "смутьяном", а глава Еврокомиссии настаивает на "единстве и решимости Евросоюза".
Председатель Комитета по иностранным делам бундестага и вовсе назвал поездку скандалом, якобы "Орбан постыдно злоупотребляет председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата". А Боррель в экстренном заявлении поспешил заявить, что Виктор Орбан не получал от ЕС мандата на посещение Москвы, отметив, что визит премьера проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.
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