Виктор Янукович госпитализирован в Москве

Экс-президент Украины поступил в клинику имени Склифосовского в минувшую пятницу, но подтвержденная информация об этом попала в СМИ сегодня. Уточняется, что у политика серьезная травма позвоночника и колена. По словам медиков, пострадавшего перевели в реанимацию в тот же день, но вскоре увезли в частную клинику.