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Виктор Янукович госпитализирован в Москве

Экс-президент Украины поступил в клинику имени Склифосовского в минувшую пятницу, но подтвержденная информация об этом попала в СМИ сегодня. Уточняется, что у политика серьезная травма позвоночника и колена. По словам медиков, пострадавшего перевели в реанимацию в тот же день, но вскоре увезли в частную клинику.

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