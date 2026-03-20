Вильнюс может стать самым дорогим городом ЕС

Литва в ближайшее время может стать самой дорогой страной Евросоюза - бьют тревогу литовские экономисты. Причина, как ни странно, в затянувшемся ближневосточном конфликте. Он стал причиной резкого роста цен на горючее и в Литве: оно стоит уже 2 евро и выше. Расходы на топливо влияют на стоимость и всего остального - в первую очередь, продовольствия. По самым осторожным оценкам, если горючее не подешевеет, цены на еду в Литве вырастут в этом году минимум на 5 %.



Страна уже сейчас самая дорогая в зоне евро - к концу года обещает вообще стать самой дорогой в Европейском союзе. И никакой рост зарплат, хотя о нем никто даже не говорит, не защитит граждан от падения уровня жизни.