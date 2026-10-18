Вильнюс предложил Варшаве расследовать инцидент с БПЛА

Неопознанный объект проник в воздушное пространство Литвы сегодня утром. Сбить его не смогли, помешал туман. БПЛА взорвался в непосредственной близости от жилых домов. Местная телерадиокомпания уточняет, что в деревне Юодженяй Пасвальского района обнаружены предполагаемые обломки дрона. По предварительным данным, аппарат вошел в воздушное пространство со стороны Польши.

Официальный Вильнюс уже предложил Варшаве провести расследование инцидента.

В последнее время в небе над странами Балтии неоднократно фиксировались украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее официально заявляли, что не давали Украине разрешения использовать свои территории и воздушное пространство.