Вильнюс внедряет системы тотальной слежки за населением
Вильнюс строит тотальную систему слежки за собственным населением. Министерство обороны Литвы под предлогом усиления ПВО создает централизованную платформу, которая объединит уличные радары, камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны граждан под управлением искусственного интеллекта.
Иными словами, смартфоны литовцев официально превратятся в карманных шпионов, которые будут круглосуточно сливать данные литовским спецслужбам. Цена вопроса удивляет не меньше его сути. На реализацию проекта намерены потратить колоссальные 4,5 млрд евро.
Самое абсурдное - расстановка приоритетов литовского правительства. Сомнительные меры внедряются на фоне целого букета внутренних социально-экономических проблем: 70 % граждан считают, что ситуация в Литве стремительно ухудшается.