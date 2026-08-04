Вильнюс строит тотальную систему слежки за собственным населением. Министерство обороны Литвы под предлогом усиления ПВО создает централизованную платформу, которая объединит уличные радары, камеры видеонаблюдения и мобильные телефоны граждан под управлением искусственного интеллекта.

Иными словами, смартфоны литовцев официально превратятся в карманных шпионов, которые будут круглосуточно сливать данные литовским спецслужбам. Цена вопроса удивляет не меньше его сути. На реализацию проекта намерены потратить колоссальные 4,5 млрд евро.

Самое абсурдное - расстановка приоритетов литовского правительства. Сомнительные меры внедряются на фоне целого букета внутренних социально-экономических проблем: 70 % граждан считают, что ситуация в Литве стремительно ухудшается.