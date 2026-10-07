Вильнюс закупил американские боевые БПЛА

Литва превратилась в крупнейшего покупателя американского оружия в странах Балтии. Накануне Вильнюс получил первые боевые беспилотники, произведенные в США. Об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на Минобороны республики.

Вместе с дронами для уничтожения бронетехники Литва закупила оборудование для управления ими, учебное оборудование для солдат и пакет технического обслуживания.

За последние несколько лет Вильнюс закупил у США вооружение и технику на сумму около 2 млрд евро.