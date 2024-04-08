Вильнюс дождался: в Литву прибывают первые немецкие военные

Вильнюс дождался: немецкие сапоги вновь топчут литовскую землю. Первая группа из состава приписанной к прибалтийской республике бригады бундесвера сегодня прибывает на место службы. Речь о 20 военнослужащих, которые будут заняты планированием и дальнейшими практическими шагами передислокации.



Ожидается, что к концу года личный состав группы будет увеличен до 150 человек. Основные же силы передислоцируют в 2025-2026-м. В общей сложности Германия намерена разместить в составе бригады на территории Литвы около 5 тысяч солдат и гражданских лиц. Расходы на размещение составят порядка 800 миллионов евро.