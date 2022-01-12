Вильнюс ищет в ЕС денег и защиты от Китая

В Литве продолжает обостряться конфликт, вызванный открытием представительства Тайваня. Официальный Вильнюс обратился за помощью к Евросоюзу - в пятницу глава МИД Ландсбергис проведет переговоры о финансовой и политической поддержке Брюсселем своей страны. Несколько депутатов Европарламента уже выступили в поддержку Вильнюса. Впрочем, речь идет пока лишь о словах, тогда как Пекин применяет инструменты экономического давления и требует немедленных извинений.



Ван Вэньбин, официальный представитель МИД Китая:

Со второй половины "дальновидные политики в Литве критиковали эти действия. США с самого начала подстрекали литовские власти к подрыву принципа "единый Китай", а затем поддерживали, подталкивали и подговаривали их. США пытаются использовать Тайвань в политических играх в ущерб интересам Литвы. Мы призываем литовскую сторону исправить свою ошибку и не становиться пешкой в руках антикитайских сил!. Опубликована статистика, которая характеризует товарооборот двух стран: он стремительно рос вплоть до ноября, когда было открыто представительство Тайваня. В декабре экспорт Литвы снизился почти до нуля, а импорт вырос в полтора раза - это прибалтийские бизнесмены решили напоследок сделать запасы товаров, поставки которых могут прекратиться. В сейме группа депутатов предложила переименовать представительство из "тайваньского" в "тайбейское", но понимания у правительства парламентарии пока не встретили. Тайвань готов оказать поддержку своему новому европартнеру, но возможности острова несопоставимы с теми, которыми располагает Китай.