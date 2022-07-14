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Вильнюс сдал назад: Литва разрешит транзит в Калининград
Блеф Литвы сдувается. Вильнюс заявил, что прислушается к рекомендациям Еврокомиссии по калининградскому транзиту. Он будет возобновлен в российский регион через железные дороги. Однако желание добавить хлопот Москве у литовских властей сильнее обязательств перед собственным народом. Премьер страны отметила: действующий порядок транзита сохранится еще определенное время до введения новых правил. Не исключено, что новые предписания могут задержаться на неопределенный срок. А это ежедневные убытки как раз для Литвы из-за сокращения перевозок. При этом Вильнюс старательно отыгрывает роль главного недруга Москвы, заявляя, что ответственность за "уступки" несут Германия и США. Давление на Еврокомиссию, если оно действительно было, оказали лишь для недопущения эскалации, ведь перекрытый доступ к эксклаву - это нарушение международных норм и открытая агрессия в отношении другой страны. А вступать в открытое противостояние с Россией Европа не намерена, у них и без того хватает проблем.
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