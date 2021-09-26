Страны Евросоюза продолжают военизировать Украину. Накануне Вильнюс заявил о намерении передать Киеву военную амуницию на 677 тысяч евро. Минобороны прибалтийской республики отметило, что Украина безвозмездно получит 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов. Предложение было подготовлено на основе просьбы Киева. Литва была первой страной НАТО, которая официально признала поставки вооружения в Украину. Этой же стратегии Вильнюс придерживается до сих пор.