Виноделы ЮАР используют уток для борьбы со слизнями и насекомыми

В ЮАР нашли необычный способ борьбы с вредителями на виноградниках. Охотиться за слизнями, насекомыми и прочей вредной фауной отправили уток. Птиц запускают на виноградник каждое утро. Там они пасторально бродят и кормятся день напролет, а вечером отправляются в птичник.

Трудно даже представить себе более умилительное зрелище. Вдобавок это прекрасный пример того, что человек может ко взаимной пользе взаимодействовать с природой, а не только ее губить.