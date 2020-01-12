Виновные в крушении украинского самолета в Тегеране будут наказаны

Президент Ирана принес официальные извинения Киеву и согласился на все условия Владимира Зеленского. Хасан Роухани полностью признал вину военных своей страны в крушении украинского "боинга" в Тегеране. Напомним, ранее президент Украины обратился к Ирану с требованиями официальных извинений, открытого расследования, скорейшего возвращения тел погибших украинцев на родину и выплат компенсаций семьям жертв.