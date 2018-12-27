Вирус WannaCry активизировался к Новому году

И уже заразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Программа шифрует все данные на жестком диске и ждет команду на активацию. После ее получения устройство перестает работать, а его владельцу высылается предложение заплатить за разблокировку. Больше всего зараженных компьютеров в Китае, Индии и России. Полтора года назад от атаки пострадали 300 тысяч человек.