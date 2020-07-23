Побег от бизона. Вирусное видео из США. Более 2 млн. просмотров

В Сети вирусным стало видео из США, на котором двое туристов убегают от бизона в национальном парке Йеллоустоун. Погоня как в кино! Видео просмотрели более двух миллионов раз. В какой-то момент один из убегающих падает. Люди за кадром кричат, чтобы девушка притворилась мертвой. Кажется, это срабатывает. Бизон, к счастью, ее не тронул.



