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Вирусом COVID-19 заболело почти 95 миллионов человек. Лидером остаются США
Коронавирус не собирается сдавать позиции в мире. С начала пандемии заболело почти 95 миллионов человек. Лидером остаются Штаты. Там от болезни скончалось более 400 тысяч человек. Власти Нью-Йорка предупреждают: со следующей недели запасов вакцины в городе не будет. За инъекциями выстраиваются огромные очереди.
Рекордную смертность накануне зафиксировали и в Германии - более 1200 человек за день. Переполненные морги как результат не справляющихся больниц стали жуткой реальностью для немецких граждан.
На этой неделе медики Польши фиксировали увеличение показателей смертей за сутки почти в 5 раз. Печальный рекорд принес государству прошлый год - скончалось около 480 тысяч человек.
Тяжелая ситуация и в Португалии. Система здравоохранения просто не выдерживает. Самая большая больница Лиссабона - Санта-Мария - вышла на полную мощность. Тем не менее приема пациенты ждут в очередях из скорых. В госпиталях по всей стране не хватает мест.
Переполнены госпитали и в Великобритании. Несмотря на длительный локдаун, число жертв в стране выросло в полтора раза. Несостоятельность властей в борьбе с пандемией, продление локдауна и предельные мощности системы здравоохранения страны выливаются в массовые недовольства людей.
Митинг против карантина прошел в Бирмингеме. Кстати, "мирность" демонстрантов не помешала полиции их преследовать и задерживать.
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