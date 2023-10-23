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Вишневский: В Польше произошел раскол общества из-за выборов
В польском обществе произошел серьезный идеологический раскол. Местные жители в основной массе больше не желают оставаться заложниками непредсказуемой политики. Так считает главный редактор польского портала "Страйк" Мачей Вишневский. Он убежден, что шаткое положение парламента будет весьма затруднительно исправить.
"Раскол в польском обществе - это факт. Я думаю, что пропасть между теми, кто голосовал за Качиньского, и теми, кто отдал свои голоса Туску, настолько большая, что этот разрыв не удастся уничтожить в ближайшее время. Я думаю, что для этого потребуется как минимум несколько лет. Создавать нормальное цивилизованное государство в таких условиях будет очень трудно", - сказал Мачей Вишневский.