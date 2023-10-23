Вишневский: В Польше произошел раскол общества из-за выборов

"Раскол в польском обществе - это факт. Я думаю, что пропасть между теми, кто голосовал за Качиньского, и теми, кто отдал свои голоса Туску, настолько большая, что этот разрыв не удастся уничтожить в ближайшее время. Я думаю, что для этого потребуется как минимум несколько лет. Создавать нормальное цивилизованное государство в таких условиях будет очень трудно", - сказал Мачей Вишневский.