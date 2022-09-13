Пока деревья в саду еще остались - из-за дорогого газа немецкий пенсионер собирается обогреваться камином

Bild рассказывает трогательную историю бывшего немецкого полицейского - она стала настоящим хитом социальных сетей. Пенсионер решил вырубить свой сад и пустить его на дрова - газ в Германии подорожал в 14 раз, и пенсионерам приходится платить более 2 000 евро в год. В итоге не остается денег на лекарства, а пиво стало роскошью. Дитмар проработал более 40 лет, но из-за дороговизны газа вынужден экономить на нормальной жизни. Пенсионер собирается расторгнуть контракт с газовщиками и обогреваться камином в гостиной - пока деревья в саду еще остались.