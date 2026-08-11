Вице-президент, однопалатный парламент и Народный совет: как изменится власть в Казахстане

Новая конституция Казахстана предусматривает существенные изменения в структуре власти, направленные на усиление институтов и появление новых центров принятия решений. Об этом заявил заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев в "Актуальном интервью".

По его словам, казахстанская система управления идет в сторону усиления институтов и появление новых центров принятия решений. "В частности, новая конституция говорит о создании института вице-президента. Основные направления деятельности вице-президента будут определяться главой государства", - отметил Азамат Байгалиев.

Одним из ключевых нововведений станет создание однопалатного парламента. "Это тоже абсолютно новое решение для нашей политической действительности. И этот однопалатный парламент под названием Курултай будет избираться по пропорциональной системе, то есть только партии будут иметь возможность выдвинуть кандидатов", - пояснил эксперт.

quote Однопалатный парламент будет значительно сильнее, чем прежний. Азамат Байгалиев

Курултай, например, избирает судей Верховного Суда, утверждает членов Центральной избирательной комиссии, подчеркнул он.

Кроме того, в стране появится новый общественный институт. "Создается новый институт, который называется Халык кенеси, то есть Народный совет. Он состоит из 42 представителей этнокультурных центров, общественных советов, гражданского общества и маслихатов (местных представительных органов). У него будет право законодательной инициативы. Его основная задача - оперативно доносить те народные инициативы, которые в первую очередь волнуют граждан регионов", - рассказал он.

"Такова новая структура власти в Казахстане", - заключил Азамат Байгалиев.