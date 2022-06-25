Вице-канцлер Германии в целях экономии энергии советует меньше мыться

Энергетический и продовольственный кризисы продолжают бить по европейцам. Закономерно в странах цивилизованного Запада растет уровень недовольствия. В Германии политики в попытках неловко оправдаться делают своему имиджу еще хуже. Так, вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что стал меньше мыться. Раскритиковал несознательных немцев, которые не желают экономить энергию в быту.