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Вице-канцлер Германии в целях экономии энергии советует меньше мыться
Энергетический и продовольственный кризисы продолжают бить по европейцам. Закономерно в странах цивилизованного Запада растет уровень недовольствия. В Германии политики в попытках неловко оправдаться делают своему имиджу еще хуже. Так, вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что стал меньше мыться. Раскритиковал несознательных немцев, которые не желают экономить энергию в быту.
Мне не хотелось бы жить в стране, в которой люди что-то делают только ради денег. Нужно перестать упрямиться. Звучит банально: министр энергетики Хабек советует поменять лейку для душа, чтобы сэкономить 30 % энергии.
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