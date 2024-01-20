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Вице-маршал Сената Польши: Забор на польской границе не решает никаких проблем

Поляков раздражают безумные траты на оборону. В частности, речь идет о заборе, который построил Дуда на рубеже с Беларусью. Со сменой власти вопрос о надобности заграждения вновь на повестке дня.

Как заявила вице-маршал Сената Польши, сооружение на границе не решает никаких проблем, как заверяла ранее партия "Право и справедливость". Не исключено, что новая власть теперь будет осваивать бюджет уже на демонтаж заграждения, а заодно просить на эти цели средства у Евросоюза.

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