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Вице-премьер Армении: Власти намерены очень жестко пресекать попытки госпереворота
Прямо в эти минуты в Ереване начались задержания. Полиция оцепила площадь Свободы, где оппозиция планировала продолжать протесты против мирного соглашения, подписанного премьер-министром страны Пашиняном. В Армении участникам митингов пригрозили штрафом в полторы тысячи долларов. Задержанных подозревают всовершении преступлений постатьямУголовного кодекса Армении опризывах кзахвату власти инасильственному свержению конституционного строя. Как заявил вице-премьер Армении, власти намерены очень жестко пресекать попытки госпереворота.
Напомним, накануне после обнародования заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе демонстранты прорвались в здание парламента. Досталось (видимо, неслучайно) и офису американского миллиардера Сороса: протестующие разбили окна и двери фонда, разбросали бумаги внутри.
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