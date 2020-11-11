Прямо в эти минуты в Ереване начались задержания. Полиция оцепила площадь Свободы, где оппозиция планировала продолжать протесты против мирного соглашения, подписанного премьер-министром страны Пашиняном. В Армении участникам митингов пригрозили штрафом в полторы тысячи долларов. Задержанных подозревают всовершении преступлений постатьямУголовного кодекса Армении опризывах кзахвату власти инасильственному свержению конституционного строя. Как заявил вице-премьер Армении, власти намерены очень жестко пресекать попытки госпереворота.