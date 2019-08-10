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Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент

"Итальянцы нуждаются в определенности" - заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини и призвал к досрочным выборам в парламент. Причина - отсутствие там большинства. В случае новых выборов парламент должен быть распущен уже 26 числа. И тут возникает главная причина беспокойства президента Италии Серджо Маттареллы - закон о бюджете. Его проект ждут в Брюсселе 15 октября. Но на его подготовку правительству может не хватить времени в свете последних событий. Сейчас главная задача Италии - избежать принятия временного бюджета.

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