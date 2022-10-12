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Вице-премьер Сербии: Причиной утечки на нефтепроводе "Дружба" могла стать диверсия
Причиной утечки на нефтепроводе "Дружба" могла стать диверсия. Это заявила вице-премьер Сербии.
На сайте Минэнерго этой страны появился ее комментарий о полноценной энергетической мировой войне, частью которой стало и произошедшее с "Северными потоками".
Как сообщил польский оператор, устранение последствий утечки нефти займет еще несколько часов. Идет выяснение реальных причин произошедшего.
Напомним, утечку обнаружили накануне поздно вечером - на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Перекачку сырья немедленно остановили.
В правительстве Польши заявили, что инцидент на "Дружбе" произошел из-за "случайного повреждения".
Фото: pixabay.com
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