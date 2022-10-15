Вице-премьер Украины признала вовлеченность НАТО в конфликт на территории страны

Российской армии на Украине фактически противостоят Вооруженные силы НАТО, заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что Москва становится сильнее из-за нерешительности, которую демонстрирует "демократический мир". По мнению вице-премьера, спецоперация в Украине дает России "опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО".

"Поверьте мне, их службы накапливают информацию и данные", - добавила Стефанишина, призвав западных политиков "не быть близорукими".