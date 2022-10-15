3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вице-премьер Украины признала вовлеченность НАТО в конфликт на территории страны
Российской армии на Украине фактически противостоят Вооруженные силы НАТО, заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek. Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что Москва становится сильнее из-за нерешительности, которую демонстрирует "демократический мир". По мнению вице-премьера, спецоперация в Украине дает России "опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО".
"Поверьте мне, их службы накапливают информацию и данные", - добавила Стефанишина, призвав западных политиков "не быть близорукими".
Украинский вице-премьер подчеркнула, что Киев откажется от мира, если Москва "будет представлять какую-либо военную угрозу".
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов