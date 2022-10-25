Вице-премьер Украины призвала беженцев не возвращаться домой этой зимой

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала украинских беженцев не возвращаться домой до весны следующего года, сообщает БелТА со ссылкой на издание "Страна.ua".

"Буду просить не возвращаться... Если есть возможность остаться, то лучше пока перезимовать за границей", - сказала Верещук.

Ранее издание опубликовало данные опроса, согласно которому 91 % украинских беженцев задумывается о возвращении на родину. Половина готова вернуться лишь после окончания российской спецоперации в Украине.



