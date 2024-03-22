Вице-премьер Украины заявила, что Киев не получил обещанной финансовой помощи от Запада

Только 10 % средств обещанной Западом финансовой помощи дошли до Киева за прошлые 2 месяца, заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина. Она отметила, что Киев так и не получил военную помощь в рамках формата "Рамштайн". Поэтому пока ВСУ обходятся только обещаниями.

Эстония сообщила, что планирует направить в Украину 20 млн евро в качестве вклада в инициативу ЕС по предоставлению Украине миллиона снарядов. Некоторую часть поставок оплатит Дания, но этого недостаточно. Есть информация, что ВСУ уже готовят частичный отвод войск за линию Днепра и Харькова.