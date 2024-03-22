3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вице-премьер Украины заявила, что Киев не получил обещанной финансовой помощи от Запада
Только 10 % средств обещанной Западом финансовой помощи дошли до Киева за прошлые 2 месяца, заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина. Она отметила, что Киев так и не получил военную помощь в рамках формата "Рамштайн". Поэтому пока ВСУ обходятся только обещаниями.
Эстония сообщила, что планирует направить в Украину 20 млн евро в качестве вклада в инициативу ЕС по предоставлению Украине миллиона снарядов. Некоторую часть поставок оплатит Дания, но этого недостаточно. Есть информация, что ВСУ уже готовят частичный отвод войск за линию Днепра и Харькова.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все