Вице-президент США приехала с визитом в Южную Корею и заявила важных союзнических отношениях с Северной Кореей

Очередной конфуз произошел и в рядах американской элиты, но в этот раз его допустил не Джо Байден, а вице-президент США Камала Харрис. В ходе своего визита в Южную Корею она спутала ее с Северной, заявив о "крепком альянсе" Штатов с КНДР: "У Соединенных Штатов очень важные союзнические отношения с Республикой Северная Корея. Это сильный и прочный альянс".



Вице-президент даже не заметила свою оговорку, а прервать ее никто не решился. Затем она уже продолжила упоминать название Республика Корея, говоря о ее защите со стороны США. Харрис также посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР и американскую военную базу, встретилась с руководством страны.