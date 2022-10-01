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Вице-президент США приехала с визитом в Южную Корею и заявила важных союзнических отношениях с Северной Кореей
Очередной конфуз произошел и в рядах американской элиты, но в этот раз его допустил не Джо Байден, а вице-президент США Камала Харрис. В ходе своего визита в Южную Корею она спутала ее с Северной, заявив о "крепком альянсе" Штатов с КНДР: "У Соединенных Штатов очень важные союзнические отношения с Республикой Северная Корея. Это сильный и прочный альянс".
Вице-президент даже не заметила свою оговорку, а прервать ее никто не решился. Затем она уже продолжила упоминать название Республика Корея, говоря о ее защите со стороны США. Харрис также посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР и американскую военную базу, встретилась с руководством страны.
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