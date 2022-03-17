Вице-президент Twitter: Удалено более 50 тысяч "вводящих в заблуждение" материалов о ситуации в Украине

Twitter, по опыту других известных забаненных соцсетей, решил почистить фейки. За последние дни там замаркировано или удалено более 50 тысяч "вводящих в заблуждение" материалов о ситуации в Украине. Об этом заявила вице-президент социальной сети. Маркируют старые видео конфликтов, которые выдают за актуальные события в стране. Сообщается, что в ближайшее время Twitter начнет отмечать некоторые аккаунты государственных СМИ Беларуси и Украины.