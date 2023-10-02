Вице-президент Венесуэлы выступает за дедолларизацию и торговлю в национальных валютах

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес поддержала идею дедолларизации и перехода на национальные валюты в торговле между странами Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По ее мнению, дедолларизация не позволит США, которые стремятся к абсолютной гегемонии, использовать доллар в качестве инструмента "экономической агрессии против неприсоединившихся стран".

Она также отметила, что контроль США над мировой банковской системой оказывает негативное влияние на экономику других стран.

Родригес считает, что необходимо содействовать переходу на национальные валюты в региональной торговле. Она подчеркнула, что для достижения данной цели необходима политическая воля и механизмы интеграции, которые позволят разрушить неоколониальную систему, от которой зависит Латинская Америка.

