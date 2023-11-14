Вице-спикер сейма Польши: Власти "ПиС" пришел конец

Поляки запасаются попкорном в преддверии формирования нового правительства республики. Моравецкий не сможет вновь стать премьер-министром Польши. Об этом радио Zet сообщил вице-спикер сейма от фракции "левых" Влодзимеж Чажастый. "У премьер-министра Моравецкого нет шансов получить большинство, что, впрочем, показали вчерашние выборы всейме и сенате", - заявил парламентарий. Поскольку напост спикеров обеих палат были избраны функционеры изпартий, оппозиционных бывшему правительству, то власти "ПиС" пришел конец. Решение Дуды дать Моравецкому шанс сформировать правительство Чажастый справедливо назвал "игрой" и попыткой затянуть принятие важных государственных решений.