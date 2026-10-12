Визит спецпосланников Трампа в Москву заморожен до согласия Украины с мирной инициативой США

Американский мирный трек вокруг Украины столкнулся с жестким дипломатическим тупиком. По сообщениям портала Axios, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер экстренно отложили запланированную поездку в Москву.

Визиты заморожены до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и Европа согласиться с обновленной совместной мирной инициативой Белого дома. План Вашингтона предусматривает немедленную фиксацию линии фронта, введение моратория на взаимные удары по энергообъектам и отказ Киева от НАТО.

В окружении Трампа обвинили Владимира Зеленского в саботаже данных усилий.

На этом фоне Москва дала понять, что не намерена подыгрывать кулуарным уловкам Киева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слухи о так называемом "энергетическом перемирии", заявил, что Зеленский не заслужил никакой передышки, и Россия не будет покупаться на его конъюнктурные заявления.

По словам Сергея Лаврова, киевский режим пытается использовать любые международные инициативы исключительно ради тактической паузы и продвижения собственных интересов.

"Цель одна и очень простая - выторговать время для того, чтобы получить передышку. Он сказал, что он и президентские выборы даже готов провести, если ему дадут два месяца собраться с силами. За этот период Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против российского народа. Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания", - отметил Сергей Лавров.

В Евросоюзе призвали больше не рассчитывать на помощь США

Параллельно в Люксембурге на заседании Совета ЕС главы МИД европейских стран продемонстрировали растерянность. В Брюсселе скептически оценивают шаги Трампа и всерьез опасаются, что Белый дом утвердит новые контуры безопасности без учета мнения Европы. А по словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, ЕС и Киеву больше не следует рассчитывать на помощь США в разрешении украинского конфликта.

По его словам, наступает момент, когда Евросоюзу совместно с Украиной необходимо разработать и реализовать независимую стратегию.