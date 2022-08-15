Визит делегации от Конгресса США на Тайвань стал актом грубого нарушения суверенитета Китая

Курс Вашингтона на международную конфронтацию в очередной раз подтвердила американская администрация. Актом грубого нарушения суверенитета Китая стал визит делегации от Конгресса США на Тайвань.

Реализация национального воссоединения является общей волей китайского народа и исторической тенденцией, которую нельзя остановить, подчеркнули в Пекине. И дипломатично призвали США соблюдать принцип "одного Китая" для предотвращения "нанесения еще большего вреда китайско-американским отношениям".

Это грубое нарушение принципа "одного Китая" и положений совместных китайско-американских коммюнике, суверенитета и территориальной целостности Китайской Народной Республики. Кроме того, это направляет ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване. Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая

Китай примет решительные и эффективные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Попытка нескольких американских политиков вместе с сепаратистскими силами Тайваня бросить вызов принципу "одного Китая" обречена на провал".

Напряженность в регионе Тайваньского пролива спровоцировала в начале августа спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она заявилась в Тайбэй якобы в обход Белого дома. Нынешний вояж горстки американских конгрессменов показал, что Вашингтон намерен и далее поддерживать сепаратистские настроения на Тайване, фактически покушаясь на независимость суверенного Китая.

Сегодня Вооруженные силы Китая приступили к практическим учениям на море и в воздушном пространстве вокруг своего острова. Проводится патрулирование с использованием различных родов войск с целью повышения боеготовности. Формулировка четкая: проведение учений связано с "продолжающимися политическими играми США".