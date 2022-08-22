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Визовый раскол, рекордные цены на газ, "тепловая нищета" в ЕС

В методах давления на Москву Европа сама себе роет яму. Добровольно собирается лишиться дохода от российских туристов. Прибалты, финны и шведы выступают за запрет или ограничение на выдачу шенгенских виз гражданам России. Особенно яростно ратует за это Польша - главный русофоб и подрывник в так называемой единой Европе.

Против - крупные страны - Германия и Франция, а также государства, живущие за счет туризма, вроде Греции и Португалии. Даже глава евродипломатии Боррель запрет не поддерживает, называя инициативу "противоречивой".

Словом, очередной раскол в рядах отнюдь не на пользу ЕС.

Биржевые цены на газ сегодня сразу после открытия торговых площадок устремились ввысь

Котировки превысили 3 тысячи долларов - так дорого тысяча кубометров не стоила с марта. Панические настроения трейдеров объясняются просто: через неделю закрывается на техобслуживание "Северный поток - 1". Процедуры займут всего три дня, но страны ЕС используют каждую минуту, чтобы успеть наполнить свои газохранилища. Каждый день простоя - риск зимовать без топлива.

The Hill: Энергокризис убьет зимой сотни тысяч европейцев

Чем это грозит? Санкционная война против России, дороговизна энергоносителей и бестолковая климатическая повестка Брюсселя станут причиной сотен тысяч дополнительных смертей в Европе этой зимой. Шокирующие подсчеты произвело американское издание The Hill. К примеру, даже в благополучные годы "тепловая нищета", то есть невозможность протопить свои дома, уносит до 50 тысяч британцев, в ЕС ежегодно замерзают около 200 тысяч. В текущем сезоне рост трагических показателей будет колоссальным.

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