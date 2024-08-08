Визовый скандал в Германии, в Польше расследуют факты визовых махинаций

Просчитались, но где. Оказывается, политика открытых дверей Евросоюза не такая уж и бескорыстная. Уже вторая страна нажилась на мигрантах и оказалась в центре визового скандала. На этот раз кресло зашаталось под главой МИД Германии. Незаконная выдача въездных документов иностранцам в ФРГ была настолько масштабна, что пока ее размах даже невозможно оценить. Одних только афганцев впустили в Германию несколько тысяч. Причем из Берлина в центральноазиатские посольства даже поступил прямой приказ - не требовать от просителей каких-нибудь достоверных документов. В итоге визы получали на основании поддельных бумаг.