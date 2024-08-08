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Визовый скандал в Германии, в Польше расследуют факты визовых махинаций
Просчитались, но где. Оказывается, политика открытых дверей Евросоюза не такая уж и бескорыстная. Уже вторая страна нажилась на мигрантах и оказалась в центре визового скандала. На этот раз кресло зашаталось под главой МИД Германии. Незаконная выдача въездных документов иностранцам в ФРГ была настолько масштабна, что пока ее размах даже невозможно оценить. Одних только афганцев впустили в Германию несколько тысяч. Причем из Берлина в центральноазиатские посольства даже поступил прямой приказ - не требовать от просителей каких-нибудь достоверных документов. В итоге визы получали на основании поддельных бумаг.
Впрочем, схема стара как мир. Об этом не дадут соврать поляки. Там сейчас спецкомиссия пытается разобраться, как посредством прежней верхушки МИД в ЕС оказались тысячи нелегальных мигрантов. Вполне возможно, что лично министр иностранных дел курировал деятельность главного подозреваемого Вавжика. Напомним, визовый скандал в Польше разгорелся еще в прошлом году. Местные СМИ писали, что через польские посольства и визовые фирмы было продано гражданам стран Африки и Азии более 350 тыс. виз в обход официальной процедуры.
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