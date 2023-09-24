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Визовый скандал в Польше получил новое развитие - свои претензии выдвинул Берлин
Германия планирует усилить контроль на границах с Польшей и Чехией из-за миграционного кризиса. Более того, министр внутренних дел ФРГ высказалась также за то, чтобы немецкие пограничники могли действовать и непосредственно на территории Чехии. Внутренние границы ЕС пообещал перекрыть и Шольц. Берлин обвиняет Варшаву в выдаче за деньги виз мигрантам, которые потом едут к немцам за пособиями.
Визовый скандал, который сейчас происходит в Польше, нуждается в разъяснении. Я не хочу, чтобы Польша просто махнула нам рукой, а мы потом обсуждали нашу политику предоставления убежища. Ситуация, когда визы каким-то образом были розданы за деньги, еще больше усугубляет проблему. В соответствии с договоренностью со странами мы должны будем скорректировать ситуацию на границах и, возможно, принять дополнительные меры, например, на этой границе.
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