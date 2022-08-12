Включил кондиционер и открыл дверь - штраф! Экономия по-европейски

Во Франции выписаны первые штрафы за открытые двери при включенном кондиционере. Пока торговые объекты наказали не очень строго - выписали по 150 евро. Однако, согласно новым правилам, сумма может достигать 750 евро.



Решение о жестких мерах экономии электричества было принято три недели назад, но магазинам дали время на адаптацию. Торговые точки должны выключать световые вывески и вентиляцию по ночам, снижать яркость освещения наполовину до прихода покупателей и на 30 процентов - в обычные часы при критическом уровне энергопотребления.



Полиция продолжает проверки соблюдения торговыми объектами новых правил. Сберегают и воду - на пляжах Лазурного берега из-за засухи приказано отключить души. Штраф - до 7,5 тысячи евро.