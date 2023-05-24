Владелец французского производителя предметов роскоши потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов. Все из-за падения котировок на бирже. Об этом передаетРИА Новостисо ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сообщается, что фондовые биржи США снизились. Особенно много потерял сектор производителей предметов роскоши. Акции Louis Vuitton стали дешевле на 5%, акции Hermes - на 6,54%, акции Kering (владельцаGucci) - на 2,97%.

По данным Bloomberg, эти события связаны с опасением по поводу перспектив спроса на товары данных брендов из-за ослабления экономики США.



