Владельцы нового Lamborghini не смогут ездить по обычной дороге

На новом гиперкаре от "Ламборгини" "Эссенца SCV12" нельзя будет ездить по обычным дорогам. Точная цена пока неизвестна, но аналитики говорят о двух миллионах долларов. Всего выпустят 40 машин с самым мощным атмосферным двигателем из всех когда-либо устанавливавшихся на "Ламборгини". Авто соответствуют требованиям Международной автомобильной федерации для гоночных прототипов. Владельцы получат свои суперкары в следующем году и автоматически вступят в элитарный клуб. Ведь оценить конструкторские решения они смогут только на специальных гоночных трассах. Более того, хранить такую машину производитель рекомендует своим покупателям в штаб-квартире в Италии.



Клиенты смогут контролировать свои автомобили в любое время дня и ночи посредством трансляций с веб-камер в мобильном приложении. А когда водитель захочет сесть за руль, машину доставят на любой гоночный трек в мире. Более того, хозяин авто может рассчитывать на помощь в обучении вождению от профессионального гонщика. Тренировки будет проводить даже пятикратный победитель "24 часа Ле-Мана".



