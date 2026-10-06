Владимир Овчинский: Современные войны носят гибридный характер

Только совместными усилиями можно обеспечить спокойствие в государстве и безопасность в регионе, отмечают эксперты.

"Почему контртерроризм? Потому что нынешние войны (две главные - в Украине и на Ближнем Востоке) носят так называемый гибридный характер. От технологических войн и роевой атаки дронов до террористических операций, которые, с одной стороны, являются актами государственного терроризма, а с другой - являются актами классического терроризма, который совершается иногда непонятно кем в целях дестабилизации положений", - отметил советник министра внутренних дел России Владимир Овчинский.