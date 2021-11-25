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Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси и ЕС
Ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС обсудили по телефону президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель. Политики указали на важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права. Российский лидер также отметил контрпродуктивность санкций против Беларуси и выразил надежду, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении беженцев и эскалации ситуации.
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