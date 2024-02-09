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Владимир Путин передал Такеру Карлсону документы, связанные с историей Украины
Президент России Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону документы, подтверждающие просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя, пишет РИА Новости.
Путин рассказал Карлсону о создании Российского государства в 862 году, приглашении в Новгород князяРюрикаи начале княжения его брата Олега вКиеве. "Таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде", - пояснил Путин.
Президент рассказал американскому журналисту о Крещении Руси в 988 году и сложном периоде престолонаследия в средние века, после которого раздробленная Русь стала легкой добычей Монгольской империи. Затем, рассказал Путин, начало складываться единое Российское государство с центром в Москве, но южная часть русских земель, включая Киев, начала тянуться к другому "магниту" - к центру, который складывался в Европе, Великому Литовскому княжеству. Позже эти земли оказались в составе Польско-Литовского государства. Поляки, рассказал президент, относились к этой части русских земель достаточно жестко, поэтому люди начали бороться за свои права и писать письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав. Карлсон спросил, в какие годы это было.
"В 1654 году, чуть раньше даже, - люди, которые контролировали власть в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяю, с требованием, чтобы к ним присылали людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им в принципе ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала к себе. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, я вам отдам вот эти документы", - ответил президент.
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