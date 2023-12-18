Президент России Владимир Путин подал документы в ЦИК в качестве самовыдвиженца на выборах президента России в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах весной следующего года. Действующий президент идет на выборы самовыдвиженцем. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание группы состоялось 16 декабря, ее участники единогласно поддержали Владимира Путина.