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Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства. Об этом информируетРИА Новостисо ссылкой на сайт Кремля.
Владимир Путин назначил Дениса Мантурова первым вице-премьером, Виталия Савельева - вице-премьером, курирующим транспортную отрасль, Дмитрия Патрушева - вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и экологию, Александра Новака - вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку, Дмитрия Григоренко - вице-премьером и руководителем аппарата правительства, который курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику, Дмитрия Чернышенко - вице-премьером, который курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ, Татьяну Голикову - вице-премьером, ответственным за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей, Марата Хуснуллина - вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие, Алексея Оверчука - вице-премьером, ответственным за международные вопросы, Юрия Трутнева - вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.
Посты в силовых ведомствах и МИД займут: Андрей Белоусов - министр обороны, Сергей Лавров - министр иностранных дел, Владимир Колокольцев - министр внутренних дел, Константин Чуйченко - министр юстиции, Александр Куренков - глава МЧС.
Президент России назначил министром транспорта Романа Старовойта, министром промышленности и торговли - Антона Алиханова, министром энергетики - Сергея Цивилева, министром сельского хозяйства - Оксану Лут, министром спорта - Михаила Дегтярева.
Свои должности сохранили министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр образования и науки Валерий Фальков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Кроме того, Владимир Путин назначил директоров служб: Сергея Нарышкина - директором СВР, Виктора Золотова - директором Росгвардии, Александра Бортникова - директором ФСБ, Дмитрия Кочнева - директором ФСО, Александра Линеца - начальником Главного управления специальных программ президента.
Фото kremlin.ru
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