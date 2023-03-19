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Владимир Путин посетил Мариуполь

Владимир Путин посетил Мариуполь

Президент Российской Федерации во время командировки в Донбасс впервые посетил Мариуполь, пишет БЕЛТА.

Глава российского государства прибыл в город на вертолете. Владимир Путин проехал по Мариуполю за рулем авто: ознакомился с состоянием береговой линии в районе яхт-клуба, осмотрел здание театра и памятные места. После этого президент пообщался с местными жителями.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил Путину о строительных и восстановительных работах в самом Мариуполе, а также близлежащих населенных пунктах. Основными темами стали возведение новых жилых микрорайонов, социальных, образовательных и медицинских объектов, а также совершенствование инфраструктуры ЖКХ.

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