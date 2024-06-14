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Владимир Путин предложил Киеву и Западу еще один мирный вариант урегулирования
Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил Украине и Западу еще один мирный вариант урегулирования конфликта, пишет БЕЛТА.
"Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение", - заявил президент РФ.
Путин добавил, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. По его словам, России необходима не временная приостановка огня в Украине, а полное разрешение конфликта.
Путин назвал главные условия для переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что РФ считает необходимым условием нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Также украинские войска должны быть выведены со всей территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. При соблюдении этих условий Россия будет готова к переговорам.
"Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - сказал российский лидер.
Кроме того, все западные санкции против России должны быть отменены, добавил президент РФ.
Российский лидер отметил, что полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 года уже невозможно, но базовые принципы остаются неизменными. По его словам, Россия все еще готова вести диалог со всеми государствами, но это должна быть не имитация мирного процесса, а обстоятельный разговор.
Путин также указал, что если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, то далее условия будут другими.
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